Ascolti tv 23 luglio, Temptation Island da record: vince e vola al 28,4%

(Adnkronos) - 'Temptation Island', in onda ieri su Canale 5, ha dominato il prime time con 3.516.000 spettatori e il 28.4% di share. Al secondo posto, 'Sister Act – Una svitata in abito da suora' su Rai1, con 1.876.000 spettatori e il 13% di share. Terzo piazzamento per 'Rocco Schiavone' in replica su Rai2, con 836.000 spettatori e il 5.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Il Caso' su Rai3 (696.000 spettatori, share 4.8%), 'Chicago Med' su Italia1 (626.000 spettatori, share 4.5%), 'Zona Bianca' su Rete4 (596.000 spettatori, share 5.1%), 'La Torre di Babele' su La7 (585.000 spettatori, share 3.8%), 'La maschera di Zorro' su Tv8 (338.000 spettatori, share 2.5%), 'Mai Stati Uniti' sul Nove (311.000 spettatori, share 2.1%). In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5, con 3.683.000 spettatori e il 23.6% di share, ha staccato di oltre 5 punti percentuali 'Techetechetè' su Rai1 (2.676.000 spettatori, share 17.1%). Nel preserale ha vinto invece Rai1 con 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (2.046.000 spettatori, share 21.3%) e 'Reazione a Catena' (3.035.000 spettatori, share 25%) che hanno superato 'Sarabanda – Prima Sfida' (1.473.000 spettatori, share 17.1%) e 'Sarabanda' (2.031.000 spettatori, share 18.4%) in onda su Canale 5. [email protected] (Web Info)