Ascolti tv, record per Temptation Island col 30% di share

(Adnkronos) - Ascolti record per Temptation Island: il quinto appuntamento del programma si conferma leader della prima serata con il 30% di share e 3.851.000 telespettatori. Lo share sale al 35.77% sul target commerciale, fa notare Mediaset. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.474.000 di telespettatori e del 39.1% di share. Prosegue lo straordinario successo tra i giovanissimi con il 49.15% di share tra i 15-34enni. Boom anche sui social: #TemptationIsland è l’argomento più discusso della serata. Al secondo posto, la replica di 'Don Matteo' su Rai1, con 1.854.000 spettatori e il 13% di share. Terzo piazzamento per 'Delitti in Paradiso' su Rai2, con 806.000 spettatori e il 5.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'In Onda Prima Serata' su La7 (745.000 spettatori, share 4.9%), 'La notte del 12' su Rai3 (629.000 spettatori, share 4.2%), 'Lo specialista' su Rete4 (628.000 spettatori, share 4.5%), 'Oblivion' su Italia1 (611.000 spettatori, share 4.3%), 'Tel chi el Telùn' sul Nove (487.000 spettatori, share 3.6%), 'Rocky III' su Tv8 (332.000 spettatori, share 2.3%). In access prime time, prosegue la serie vincente de 'La Ruota della Fortuna' su Canale5, che ottiene 4.073.000 spettatori con il 25.8% di share mentre su Rai1 'Techetechetè' registra 2.494.000 spettatori con il 15.8% di share. Rai1 prevale invece nel preserale con 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (2.161.000 spettatori, share 22.5%) e con 'Reazione a Catena' (2.998.000 spettatori, share 25.1%) battendo su Canale5 'Sarabanda – Prima Sfida' (1.401.000 spettatori, share 15.9%) e 'Sarabanda' (1.961.000 spettatori, share 18%). [email protected] (Web Info)