Atp Cincinnati, Berrettini non ci sarà: è il quarto forfait consecutivo

(Adnkronos) - Ennesimo forfait di Matteo Berrettini. L'azzurro salta anche il torneo Atp Masters 1000 di Cintinnati negli Usa. È il quarto consecutivo per l'azzurro dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto. Il tennista romano è fermo per infortunio dalla sconfitta al primo turno a Wimbledon contro Kamil Majchrzak in cinque set. Berrettini non figura più nell'elenco dei giocatori iscritti sul sito del torneo. Bisogna capire ora se Berrettini, che è uscito dalla top 50, sarà al via agli Us Open, ultimo Slam della stagione. [email protected] (Web Info)