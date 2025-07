Attacco hacker negli Stati Uniti. Washington Post: “Sfruttata falla in Microsoft”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Attacco hacker ad agenzie governative e aziende americane. A darne notizia è il Washington Post che denuncia, citando alcuni ricercatori, "un'importante falla di sicurezza nei software dei server Microsoft" che sarebbe stata utilizzata per sferrare "un attacco globale, violando agenzie federali e statali statunitensi, università, aziende energetiche, oltre a una società di telecomunicazioni asiatica". Il governo statunitense e i partner in Canada e Australia, riferisce il quotidiano, "stanno indagando sulla compromissione dei server SharePoint, che forniscono una piattaforma per la condivisione e la gestione dei documenti". L'attacco 'zero-day', così chiamato perché ha preso di mira una vulnerabilità precedentemente sconosciuta, sottolinea giornale americano, "non è il primo di questo tipo per la Microsoft". L'ultimo nel 2023, riferisce il WP, "quando vennero prese di mira le e-mail del governo americano". [email protected] (Web Info)