Bertolucci: “Sinner ha scritto pagina di storia, dobbiamo dirgli grazie”

(Adnkronos) - "A diverse ore di distanza l'eccitazione è ancora a livelli altissimi, Sinner ha compiuto un'impresa spettacolare, scrivendo una pagina di storia non solo del tennis ma di tutto lo sport italiano. Dobbiamo solo dirgli grazie". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci, all'indomani della vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner, primo italiano a trionfare sui prati dell'All England lawn tennis and croquet club. "Siamo di fronte a un'atleta eccezionale che sta giocando da un paio d'anni a livelli straordinari, a noi non resta che goderci le sue imprese che saranno tante altre nei prossimi anni", aggiunge l'ex numero 12 del mondo che parla anche dello sconfitto, lo spagnolo Carlos Alcaraz: "Oramai il tennis è un duopolio con l'altoatesino e lo spagnolo, in attesa che qualcuno si inserisca tra qualche anno. Sarà un testa a testa avvincente". [email protected] (Web Info)