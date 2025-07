Canta con Orsolini, abbraccia Immobile: lo show di Gianni Morandi con il Bologna

(Adnkronos) - Il Bologna accoglie in ritiro... Gianni Morandi. Il cantante italiano, tifosissimo rossoblù, nella passata stagione ha presenziato a molte partite al Dall'Ara così come in trasferta, soprattutto in quelle di Champions League. E così Morandi ha approfittato delle vacanze per concedersi qualche giorno di 'calcio' andando a trovare la sua squadra del cuore. La squadra di Italiano sta preparando la nuova stagione a Valles, in Val Pusteria, dopo aver vinto lo scorso anno la Coppa Italia, battendo il Milan in finale e garantendosi così la qualificazione in Europa League. Gianni Morandi ha quindi assistito all'allenamento salutando uno a uno, al momento dell'ingresso in campo, i calciatori. Il tutto, come spesso capita in questi casi, è stato postato sui profili social ufficiali del club. "Ciao grande", dice Remo Freuler al cantante, mentre ancora più affezionato è stato il saluto di Riccardo Orsolini: "Siamo diventati la coppia dell'estate", dice l'esterno offensivo, facendo riferimento a un video di un duetto andato in scena nelle scorse sere: "Una volta facevi i feat con Rovazzi, ora li fai con Orsolini". "Grande Gianni", lo saluta Charalampos Lykogiannis, poi è la volta di Ciro Immobile, nuovo acquisto rossoblù al rientro in Serie A dopo la parentesi al Besiktas: "Sei finito a Bologna te?", gli dice Morandi prima di aprirsi in un abbraccio. "Benvenuto in Italia, a Bologna", dice Morandi a un altro nuovo arrivato, il difensore Martin Vitik, mentre molto più caloroso è l'abbraccio con Lewis Ferguson e Jhon Lucumì. Molto sentito anche il saluto con Giovanni Fabbian, a cui Morandi rivolge un paterno: "Vai a lavorare, dai". [email protected] (Web Info)