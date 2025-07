Carlo e Diana sposi 44 anni fa, ecco come la regina Elisabetta cercò di salvare la coppia

(Adnkronos) - Ricorrono oggi 44 anni dal matrimonio del principe Carlo e la principessa Diana, convolati a nozze il 29 luglio 1981 nella cattedrale di St. Paul di Londra, in quello che venne definito il "matrimonio del secolo". L’evento, che segnò il culmine di visibilità per la Royal Family, era stato seguito da 750 milioni di persone in 74 paesi. Ma dietro il cancello dorato di Buckingham Palace, non tutto filava liscio e, quando iniziarono a circolare voci di adulterio, le cose cambiarono. Lo rivela in esclusiva al Daily Mail, il biografo reale Gyles Brandreth, che nel 2021 pubblicò un libro su re Filippo intitolato ‘Philip The Final Portrait’. Brandreth, riguardo la rottura reale, ha raccontato di come la Regina Elisabetta e il principe Filippo vivevano l'intera vicenda, mantenendo una certa imparzialità. "A differenza di quasi tutti gli altri coinvolti nel dramma, Filippo ed Elisabetta riuscivano a vedere entrambi i lati della storia e provavano anche una certa empatia per entrambi", ha scritto Brandreth, aggiungendo: "Avevano a cuore Carlo e Diana. Tenevano soprattutto ai loro nipoti e anche alla Corona e al Paese". È solo nell'estate del 1992, che la Regina avrebbe deciso che "qualcosa doveva essere fatto" riguardo la relazione tra Carlo e Diana, proprio mentre il Sunday Times aveva iniziato a pubblicare a puntate il libro di Andrew Morton, ‘Diana: Her True Story’. "Carlo, secondo la 'fazione' di Diana, era egoista, sconsiderato, antipatico, indifferente e crudele. Era debole ma ostinato, patetico ma petulante. Si comportava come un bambino viziato. Soprattutto, era geloso della popolarità della moglie presso il pubblico", ha scritto Brandreth. L'amico di famiglia ha raccontato di come la Regina consigliò alla coppia infelice "di cercare un compromesso, di pensare meno a se stessa e più agli altri, di provare a lavorare insieme per far rivivere il loro matrimonio per il loro bene e del Paese". Elisabetta propose alcuni incontri di gruppo per tentare una riconciliazione, ma Diana non si presentò. "Quando Diana non andò a un incontro con i suoi suoceri per discutere del suo matrimonio con Carlo, il principe Filippo le scrisse una serie di lettere che turbarono la principessa", ha scritto il biografo. "Non riesco a immaginare una persona sana di mente che ti lascia per Camilla", avrebbe sostenuto Filippo, determinato a salvare il matrimonio di Carlo e Diana. "La corrispondenza tra lui e la nuora continuò per più di un anno", ha detto Brandreth, ma secondo l'ex maggiordomo della principessa, Paul Burrell, Diana trovava molte delle lettere di Filippo "brutali" e riteneva che "lui non l'avesse mai capita". ---internazionale/ [email protected] (Web Info)