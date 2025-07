Carney Chukwuemeka, chi è il nome ‘a sorpresa’ del mercato della Juve

(Adnkronos) - Carney Chukwuemeka può essere il nome 'a sorpresa' del mercato della Juventus. Il centrocampista inglese, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 29 luglio, sarebbe tornato in orbita bianconera, a caccia di un profilo giovane e di talento per rinforzare la sua mediana. Un primo approccio con il giocatore c'era stato già lo scorso gennaio, quando con il Chelsea, club proprietario del cartellino, si imbastì la trattativa che ha portato Renato Veiga a Torino. Allora la spuntò il Borussia Dortmund, oggi la Juve ci riprova, ma prima, per concretizzare l'operazione, serve una cessione a centrocampo. Ma chi è Chukwuemeka? Carney Chukwuemeka è un giovane centrocampista di 21 anni, classe 2003, di proprietà del Chelsea. I Blues lo acquistarono nell'estate delm 2022 dall'Aston Villa, club che lo ha cresciuto, per 18 milioni di euro, ma fin qui Chukwuemeka non è riuscito a imporsi a Londra. In Inghilterra è considerato uno dei talenti più interessanti del campionato. Carney unisce forza fisica (è alto 1.85), a una grande qualità palla al piede. Nato in Austria a Eisenstadt da genitori nigeriani, si è trasferito da piccolo in Inghilterra, a Birmingham, dove ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile. Di lui si sono accorti anche gli osservatori della Nazionale inglese, che lo hanno convocato in Under 17 e Under 20, di cui fa ancora parte. Nell'ultima stagione, dopo sei mesi di buio al Chelsea, è volato in Germania, dove con il Borussia Dortmund ha raccolto 17 presenze con un gol. [email protected] (Web Info)