Carrefour vende i suoi mille supermercati italiani a NewPrinces Group, operazione da 1 miliardo di euro

(Adnkronos) - NewPrinces compra Carrefour Italia. La società multinazionale operante nel settore alimentare ha sottoscritto con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia sulla base di una Enterprise Value pari a circa un miliardo di Euro. Adolfo Urso è stato informato in via preliminare dall’imprenditore italiano Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces Group (ex Newlat), e il minstro delle Imprese e del Made in Italy ha espresso "apprezzamento per l'operazione che rafforza il Made in Italy". Urso incontrerà Mastrolia nei prossimi giorni per approfondire gli sviluppi industriali e occupazionali dell’operazione e, successivamente, le organizzazioni sindacali. L’operazione, soggetta all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, si inserisce nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale di NewPrinces Group, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e di accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva. Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne. Il closing dell’Operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal Contratto. L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e relazione diretta con il consumatore, spiega il gruppo in una nota. Attraverso questa operazione, NewPrinces "potrà accedere direttamente al consumatore finale, ampliando il proprio presidio lungo la catena del valore; ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi; valorizzare il portafoglio di brand esistenti del Gruppo all’interno della rete retail; sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la delivery di prodotti freschi e confezionati; rafforzare la propria posizione in mercati chiave a livello europeo, partendo da un’infrastruttura solida e radicata nel territorio italiano". Questa integrazione permetterà al Gruppo di proporre un’offerta coerente, sostenibile e orientata alla qualità, in linea con i trend emergenti del consumo e le esigenze della distribuzione moderna. Nell’ambito della Operazione Carrefour "reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di Euro in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa"; NewPrinces "si impegna a investire al closing 200 milioni di Euro, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand". Gli investimenti complessivi previsti ammontano quindi a 437,5 milioni di euro, finalizzati alla valorizzazione al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato. La rete di oltre 1.000 punti vendita di Carrefour Italia, distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), rappresenta un’infrastruttura commerciale di valore strategico e un canale ideale per l’estensione dell’offerta e la fidelizzazione dei consumatori. L’Enterprise Value (“EV”) dell'operazione è pari a 1 miliardo di Euro. Considerate le poste legate all’Ifrs 16,altri aggiustamenti straordinari della stessa natura e il contributo una tantum versato da Carrefour, l’equity value risulta pari a 1 Euro. Il Target ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di Euro al 31 dicembre 2024, con un ebitda di 115 mln di Euro. A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato combined di NewPrinces Group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro, confermando la sua posizione tra i principali operatori europei nel settore food & retail integrato. Il management di NewPrinces prevede che la Società supererà un fatturato di 7 miliardi a fine 2026, incrementando la propria flessibilità finanziaria e rafforzando il proprio profilo di crescita. NewPrinces è stata assistita da BonelliErede in qualità di advisor legale e da Bnp Paribas in qualità di advisor M&A e Transaction Advisor. Nell’operazione, Rothschild & Co è stato advisor di Carrefour. Gli advisor legali BonelliErede e Legance. [email protected] (Web Info)