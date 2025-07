Caso Epstein, Ghislaine Maxwell chiede revoca condanna e fa appello a Trump

(Adnkronos) - Il Dipartimento di Giustizia statunitense starebbe cercando di riscrivere un accordo di patteggiamento del 2007 con Jeffrey Epstein che avrebbe dovuto proteggere la sua compagna e complice, Ghislaine Maxwell, dall'accusa. È quanto scrivono gli avvocati di quest'ultima in una deposizione presentata oggi, nel contesto del ricorso di Maxwell alla Corte Suprema attraverso il quale sta chiedendo l'annullamento della sua condanna per traffico sessuale di minorenni, stando a quanto si apprende da Usa Today. Il caso "riguarda quello che il governo ha promesso, non quello che ha fatto Epstein", scrivono gli avvocati di Maxwell, aggiungendo anche un messaggio per il presidente Donald Trump, al centro di uno scandalo per i suoi legami con il finanziere morto nel 2019 e accusato di aver trafficato e abusato sessualmente di minorenni insieme alla compagna. "Stiamo facendo appello non solo alla Corte Suprema ma al presidente stesso per riconoscere quanto sia profondamente ingiusto usare Ghislaine Maxwell come capro espiatorio per i crimini di Epstein, specialmente quando il governo ha promesso che non sarebbe stata perseguita penalmente", ha scritto il suo avvocato, David Oscar Markus, sui social media. Negli scorsi giorni Maxwell ha incontrato due volte il viceprocuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, per rispondere a domande su Epstein. Trump stesso ha detto oggi alla stampa che sarebbe "autorizzato" a graziarla, ma "sarebbe inappropriato parlarne". Stando ai suoi critici, gli incontri tra Maxwell e Blanche, ex avvocato difensore personale del presidente, sono parte di uno sforzo della Casa Bianca per ammortizzare l'effetto della tempesta di polemiche scatenata dalla decisione della Casa Bianca di non rilasciare i file relativi a Epstein dopo averlo promesso più volte. La Corte Suprema potrebbe decidere a fine settembre se considerare l'appello di Maxwell, evidenzia Usa Today, ricordando che l'accordo di patteggiamento di Epstein, "che molti hanno criticato come eccessivamente indulgente, includeva una clausola che proteggeva i potenziali co-cospiratori dalle accuse penali". ---internazionale/ [email protected] (Web Info)