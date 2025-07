Cassano attacca Leao: “Gioca per le ragazze”. Lui risponde: “Mi ama molto”

(Adnkronos) - Nuovo botta e risposta tra Antonio Cassano e Rafa Leao. L'ex attaccante, da sempre uno dei più grandi detrattori dell'esterno offensivo del Milan, ha rincarato la dose durante la nuova puntata di Viva El Futbol, non risparmiando le, solite, critiche al talento portoghese, che sarà uno dei punti fermi del nuovo corso rossonero targato Massimiliano Allegri, dopo la stagione discontinua vissuta con Paulo Fonseca prima e con Sergio Conceicao poi. "Sembra che a lui piaccia giocare a calcio per impressionare le ragazze", ha detto Cassano, "non lo fa per squadra e compagni, non gli interessa vincere le partite". Un commento che ha provocato l'ennesima reazione dello stesso Leao: "Lui mi ama molto", ha scritto sul suo profilo X, aggiungendo al messaggio tre emoticon che piangono. Un modo ironico per rispondere alle critiche. Non è comunque il primo siparietto polemico tra i due. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro l'Inter lo scorso gennaio, Leao ha ripreso su X un video di Cassano, critico nei suoi confronti dopo la bella prestazione nel derby. Il commento è stato laconico: "Che pagliaccio". Nel video in questione, Cassano dice in diretta su Twitch ai colleghi Ventola e Adani, durante "Viva el futbol": "A lungo andare se ne accorgerà pure Conceicao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l'ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba". E ancora: "Leao deve dire grazie a Fonseca, se al suo posto trovava Spalletti o Capello rischiava che lo attaccava al muro. Fonseca si è comportato fin troppo bene, facendolo sedere solo 3 o 4 volte in panchina. Leao si deve vergognare per il comportamento avuto con Fonseca. Dopo una vittoria dice che Conceicao gli dà energia, doveva avere i cogl… di dire che pensa, non adesso o quando va in nazionale. Io sarò sempre con Fonseca, un grandissimo allenatore e uomo, a differenza sua che è senza personalità". [email protected] (Web Info)