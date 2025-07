Cobolli da record, Alcaraz come Sinner: rinuncia a Toronto. Il nuovo ranking

(Adnkronos) - Il momento d'oro del tennis italiano continua, mentre si (ri)accende, seppur a distanza, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 21 luglio, Flavio Cobolli ha festeggiato il best ranking della carriera, grazie ai quarti di finale raggiunti a Wimbledon 2025, dove è stato eliminato da Novak Djokovic. Il giocatore romano, 23 anni, è infatti il nuovo numero 18 del mondo, un traguardo che segue e certifica la crescita, esponenziale, avuta da Cobolli in questa prima metà di stagione. Un solo cambiamento in top ten, con Ben Shelton che ha sorpassato Holger Runeall'ottavo posto, mentre Sinner, con il trionfo di Londra, è riuscito ad allungare in testa sul secondo posto di Alcaraz. Al momento infatti Sinner ha un vantaggio di 3.430 punti su Alcaraz: 12.030 a 8.600. Da qui a novembre però Jannik dovrà difendere oltre 6000 punti (6030 per la precisione), a cui vanno già tolti i 200 che perderà non partecipando al Masters 1000 di Toronto, mentre Alcaraz poco più di mille (1060), e ben quattro titoli: lo Us Open (2000 punti), le Atp Finals (1500 punti), e i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai (1000), mentre Alcaraz nella seconda parte di 2024 ha vinto solo l'Atp 500 di Pechino (500). Dopo l'annuncio del forfait di Jannik Sinner, che ha rinunciato al Masters 1000 di Toronto per preparare Cincinnati e, soprattutto, gli US Open, tornei a cui arriverà da campione in carica, anche Carlos Alcaraz ha deciso di eliminarsi dall'entry list canadese. Non partecipando al primo appuntamento sul cemento del Nord America però non cambia niente per lo spagnolo, che l'anno scorso, considerando anche le Olimpiadi di Parigi, non aveva partecipato al torneo e quindi non ha punti da scartare. In questo modo però Alcaraz rinuncia anche alla possibilità di guadagnare i 1000 punti messi in palio in Canada, bottino che poteva avvicinare il primato di Sinner. Jannik sarebbe arrivato al Masters 1000 dopo essere stato eliminato, nei quarti di finale, da Andrey Rublev nell'edizione 2024. L'azzurro aveva invece vinto il torneo l'anno precedente, ma non era riuscito a ripetersi. In totale quindi, dopo il forfait, Sinner perderà 200 punti. Una perdita non molto considerevole pensando ai prossimi appuntamenti: a Cincinnati Jannik dovrà difendere 1000 punti, avendo vinto il torneo lo scorso anno, mentre a New York cercherà di ripetere il trionfo del 2024 agli US Open, quando superò Taylor Fritz in finale, per non perdere i 2000 punti conquistati. [email protected] (Web Info)