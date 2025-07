CUPRA Formentor, Leon e Terramar 2025: tecnologia avanzata e stile rinnovato

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La gamma CUPRA si evolve con un aggiornamento che potenzia estetica, sicurezza e tecnologia, coinvolgendo i modelli Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. Al centro dell’evoluzione della gamma Cupra, i nuovi fari Matrix LED Ultra, progettati per offrire massima visibilità in ogni condizione grazie a un sistema di 25.000 pixel che valorizza l’iconica firma luminosa a tre triangoli. La regolazione automatica degli abbaglianti e l’illuminazione dinamica degli anabbaglianti assicurano un'esperienza di guida notturna più sicura e nitida. Disponibili di serie nelle edizioni limitate Dark Night e Dark Stone di CUPRA Formentor, i fari Matrix LED Ultra possono essere richiesti anche tramite i pacchetti Pure Performance. Tra le novità figura anche il sistema Front Cross Traffic Assist, che rileva il traffico trasversale a bassa velocità tramite sensori radar e attiva segnali di avviso o una frenata automatica fino a 10 km/h, aumentando il livello di protezione in ambito urbano. Il linguaggio stilistico dei modelli si arricchisce grazie al nuovo colore carrozzeria Dark Void, pensato per esaltare i volumi di Formentor, Leon e Leon Sportstourer, e ora disponibile anche per CUPRA Terramar. Nella gamma Leon, sono stati introdotti dettagli a contrasto in Obsidian Black per griglie, diffusori e specchietti, oltre al tetto e alle minigonne laterali, tutti abbinabili al pacchetto Dark Shadow (1.150 euro) con cerchi GARBI Black da 18 pollici. La dotazione tecnologica si completa con l’introduzione del sistema di navigazione disponibile come optional a 790 euro, configurabile singolarmente su tutti i modelli. [email protected] (Web Info)