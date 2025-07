Da Bova ai Ferragnez fino ai reali inglesi, accuse di corna e cuori infranti

(Adnkronos) - Nel mondo delle celebrità il tradimento non è solo un tabù ma, una volta scoperto, diventa subito fenomeno di massa che tiene incollato allo schermo del telefono, a giornali, riviste e tv, appassionati di gossip e non. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello che ha coinvolto (anzi travolto) Raoul Bova e che ora sta assumendo anche i contorni di un giallo. Tutto è iniziato qualche settimana fa con un avvertimento anonimo all'attore sul fatto che alcune sue conversazioni private con la modella e influencer Martina Ceretti rischiavano di essere diffuse, danneggiando così la sua immagine. Bova non ha ceduto e, pochi giorni dopo, quelle chat sono diventate pubbliche nel podcast 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Da qui la bufera sui social, invasi dai commenti sugli audio inviati dall'attore alla 23enne ("Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti"). Non solo gossip, la vicenda è finita in tribunale con l'apertura di un'inchiesta per tentata estorsione da parte della Procura di Roma. Cuori infranti e accuse di 'corna' anche in quella che era 'casa Ferragnez'. Chiara Ferragni, come ha raccontato sui social, sarebbe stata più volte tradita dall'ex marito Fedez. Un tradimento che ha fatto il giro della rete dopo essere finito sul tavolo di 'Falsissimo'. Corona, infatti, ha svelato i dettagli della relazione extra-coniugale del rapper con la stilista Angelina Montini attraverso chat, vocali audio e registrazioni di conversazioni telefoniche. La parola 'fine' è stata scritta anche da una coppia che, sulla carta, non avrebbe mai visto il capolinea: quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Nella lunga battaglia mediatica e legale, tra le tante accuse che si sono lanciate reciprocamente c'è quella dei tradimenti: lui ha dichiarato che sarebbe stato tradito con il personal trainer Cristiano Iovino, lei con Noemi Bocchi, attuale compagna del 'Pupone'. Fra i tradimenti clamorosi c'è anche quello del calciatore spagnolo Gerard Piquè, che avrebbe messo le corna alla cantante Shakira con Clara Marti. Chi di tradimento ferisce di 'revenge song' perisce. La pop star latina, infatti, gli ha dedicato la cosiddetta 'canzone della vendetta', dal titolo 'Music Sessions Vol. 53'. "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo/Hai scambiato un Rolex con un Casio", canta Shakira. Ma c'è anche chi come l'influencer Giulia De Lellis ha scritto un libro 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!', pubblicato dopo la fine della relazione dell'ex tronista di 'Uomini e Donne' e dj Andrea Damante. Nella lista c'è anche la showgirl e imprenditrice Belen Rodriguez, che ha dichiarato di aver scoperto circa una dozzina di amanti dell'ex marito Stefano De Martino. Anche i vip oltreconfine hanno fatto parlare di sé. A partire da Jennifer Aniston. L'attrice sarebbe stata tradita dall'attore Brad Pitt con Angelina Jolie. Oppure l'attore Jude Law, che avrebbe cornificato l'attrice Sienna Miller a un passo dalle nozze. E lo avrebbe fatto con la tata dei suoi figli, avuti dalla precedente relazione con Sadie Frost (tradita per Miller). Insomma, nessuno è escluso dall'alta infedeltà, nemmeno se ti chiami Lady Diana. Diana Spencer sarebbe stata tradita dall'allora principe Carlo d'Inghilterra con quella che è poi diventata sua moglie: Camilla Parker Bowles. Memorabile l'intervista alla Bbc, in cui Lady D. aveva definito il suo matrimonio come "troppo affollato". [email protected] (Web Info)