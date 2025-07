Defender Octa Black, la rock star 4x4

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La Defender OCTA mostra una nuova grinta e ancora più audace con la nuova DEFENDER OCTA BLACK. Numerosi i dettagli che la contraddistinguono, sono infatti ben 30 gli elementi esterni che hanno ricevuto finiture nere per questa trasformazione. La Defender OCTA Black è rifinita interamente in Narvik Black, il nero più autentico della line-up colori Defender. Per completare l’impattante look esterno scuro gli interni della Defender OCTA Black sono rivestiti con la esclusiva pelle Ebony Semi-Aniline con KvadratTM, che dona una finitura ancora più morbida e tattile ai sedili Performance. La Defender OCTA è mossa dal potente V8 biturbo da 4,4 litri da 635 CV, tra i particolari si notano anche le innovative sospensioni 6D Dynamics e i sedili Body and Soul . Sempre all'interno troviamo il nuovo schermo touchscreen più grande, ora da 13,1", che offre un controllo ancora più intuitivo dell'infotainment. [email protected] (Web Info)