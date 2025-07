DIFC leader finanziario globale: numeri record per le imprese tech nel primo semestre 2025

(Adnkronos) - Il Dubai International Financial Centre (DIFC) ha annunciato i migliori risultati di sempre per un primo semestre, consolidando il suo ruolo di pilastro della strategia economica di Dubai (D33) e di leader globale nell'innovazione finanziaria. I dati mostrano una crescita senza precedenti in tutti i settori chiave. Le nuove aziende attive registrate sono state 1.081, un incremento del 32% rispetto al 2024, portando il totale a quota 7.700, con una crescita complessiva del 25% su base annua. Questi risultati eccezionali non sono passati inosservati. Sua Altezza Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha dichiarato che sono "una diretta manifestazione della visione di Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum... una visione che punta a posizionare Dubai tra i centri finanziari più avanzati del mondo". Ha inoltre aggiunto: "Siamo convinti che il futuro riservi opportunità ancora maggiori, e continueremo a potenziare le capacità del DIFC e dei suoi ecosistemi, che promuovono innovazione, agilità e crescita imprenditoriale". Il DIFC sta cementando la sua reputazione come uno dei principali hub globali per l'innovazione. Le aziende attive nei settori dell'AI, FinTech e innovazione hanno raggiunto quota 1.388, con un incremento annuo del 28%, un dato che rafforza il posizionamento di Dubai tra i primi cinque hub mondiali per il FinTech secondo il Global Financial Centres Index (GFCI). A riprova di questo impegno, il DIFC ha promosso eventi di successo come il Dubai AI Festival e il Dubai FinTech Summit, che hanno attratto oltre 20.000 partecipanti. In questo contesto, sono stati lanciati la Dubai AI Academy e l'annuncio della Dubai Future Finance Week. L'impatto economico di queste iniziative è tangibile: la piattaforma di crescita Ignyte ha già generato benefici per oltre 182 milioni di AED. L'ecosistema del DIFC continua a espandersi. Il numero di entità regolate dalla DFSA è salito a 980, con un aumento del 17%, e le autorizzazioni ai servizi finanziari sono cresciute del 28%. Il settore degli hedge fund, in particolare, ha registrato una crescita impressionante del 72% in un anno, raggiungendo le 85 società e consolidando la posizione del DIFC come principale hub regionale. Il settore del wealth & asset management, il più grande della regione, conta ora 440 aziende attive, con oltre 10.000 fondi gestiti o commercializzati. S.E. Essa Kazim, Governatore del DIFC, ha affermato: "Le nostre performance costanti in tutti i principali ambiti e il crescente posizionamento a livello globale sono la prova concreta del nostro impegno a favore dell'innovazione, dell'attrazione di capitali internazionali e del consolidamento di Dubai come una delle economie più competitive e diversificate al mondo". [email protected] (Web Info)