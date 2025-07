Diletta Leotta con la figlia Aria, visita speciale a papà Karius: “La felicità”

(Adnkronos) - Visita a sorpresa per Loris Karius. Il portiere, attualmente in ritiro con lo Schalke 04 - squadra tedesca di Zweite Bundesliga, la serie b tedesca - è ora in compagnia di Diletta Leotta e della loro figlia Aria Rose. Mamma e figlia hanno raggiunto il calciatore all’aeroporto di Düsseldorf, in Germania, dove la conduttrice e volto noto di DAZN ha immortalato il tenero ritratto di famiglia. Nelle storie Instagram condivise da Leotta, si vede la piccola Aria seduta sul trolley mentre il papà la guarda con un sorriso affettuoso. In un altro scatto, vicino a un campo da calcio, la piccola è sulle spalle della madre e insieme fanno il tifo per il portiere: “Vai papi”, ha scritto Diletta Leotta a corredo della foto. A seguire, anche il post partita di Karius, immortalato mentre viene raggiunto dalla figlia: “Felicità”. Quella per il calcio è una passione che unisce non solo Diletta Leotta e Loris Karius, ma sembra già aver conquistato anche la loro primogenita, Aria. Poche settimane fa, infatti, Leotta aveva condiviso un video in cui Karius giocava a calcio con la piccola Aria nel giardino di casa. La bambina, nata il 16 agosto del 2023, tra un tiro e qualche incertezza nell’equilibrio, sembrava già mostrare una certa confidenza con il pallone. “DNA”, aveva scritto infatti la conduttrice sotto al video, sottolineando come il talento e la passione per il calcio possa diventare una ‘questione di famiglia’. [email protected] (Web Info)