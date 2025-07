Ebrei insultati e aggrediti in autogrill a Milano, procura indaga per odio razziale

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'accusa di percosse aggravate dall'odio razziale in merito all'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate sull'A8, ai danni del turista francese 52enne Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni. L'assenza del referto medico non rende possibile, al momento, procedere per lesioni. La prima parte dell'aggressione, quella in cui l'uomo viene insultato con frasi come ''assassini, andate a casa vostra'' (VIDEO), è stata filmata con il telefonino dalla vittima, che poi ha accompagnato il figlio nel bagno al piano inferiore. All'uscita dai servizi, tre persone gli avrebbero intimato di eliminare il video. Al suo rifiuto - come Sultan ha denunciato alla polizia stradale di Busto Arsizio, intervenuta sul posto - i tre lo hanno aggredito fisicamente, gettandolo a terra e colpendolo insieme ad altri due complici con calci e pugni, di fronte al minore. Gli agenti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco titolare del fascicolo, stanno raccogliendo - oltre alle immagini delle telecamere presenti anche nel parcheggio - le testimonianze delle persone presenti al momento dell'aggressione. [email protected] (Web Info)