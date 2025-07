Elodie e Andrea Iannone, altro che crisi... la vacanza insieme smentisce i rumors

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Altro che crisi... l'amore tra Elodie e Andrea Iannone procede a gonfie vele. Dopo il bacio appassionato tra le lenzuola, la cantante ha postato un carosello di foto che la ritraggono in alcuni momenti intimi e felici della sua estate. Al suo fianco, protagonista assoluto degli scatti, il pilota motociclistico. Gli scatti arrivano dopo che sul web si erano diffuse indiscrezioni su una presunta rottura tra i due, alimentate da un episodio avvenuto durante il concerto di Radio 105. In quell’occasione, Elodie si era mostrata visibilmente infastidita nei confronti di due spettatori, che forse avevano fatto qualche gesto non gradito dall'artista: "Due tipi non mi stanno tanto simpatici. Volevo litigare". Da allora erano cominciate a circolare ricostruzioni più o meno fantasiose di una rottura con Iannone. Tuttavia, il recente bacio condiviso tra le lenzuola e le nuove immagini pubblicate dalla cantante sembrano allontanare definitivamente ogni dubbio: la coppia è più unita che mai. [email protected] (Web Info)