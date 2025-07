Esplosione Roma, morto uno dei feriti più gravi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - A quanto si apprende, è morto uno dei feriti più gravi a seguito dell'esplosione della cisterna di gpl in via dei Gordiani a Roma. L'uomo aveva riportato ustioni di III grado sul 55% del corpo. La vittima è Claudio Ercoli, ispettore di piazza. L'uomo era stato sottoposto nella giornata di ieri a un complesso intervento di innesto di cute omologa. ''L'equipe medica e chirurgica - sottolinea la Asl Roma 2 - ha messo in atto ogni possibile trattamento intensivo e specialistico, ma le condizioni cliniche del paziente sono progressivamente peggiorate, fino al decesso, causato dalla gravità delle lesioni riportate''. Rimane invece ancora in condizioni critiche, ma stabili, l'altro paziente coinvolto, che presenta ustioni sul 25% del corpo. La prognosi resta riservata. La Direzione Aziendale esprime la propria vicinanza alla famiglia della vittima e il pieno supporto ai professionisti sanitari che stanno proseguendo senza sosta nell'assistenza al secondo paziente. Dopo la morte di uno dei feriti più gravi, nelle prossime ore nel fascicolo della Procura di Roma potrebbe entrare il reato, più grave, di omicidio colposo, oltre a quello di disastro e lesioni, al momento a carico di ignoti. Lunedì scorso c'è stato un primo vertice a piazzale Clodio con pm e vigili del fuoco e al fine di capire le cause dell'incidente al distributore e ricostruire i momenti precedenti all'esplosione potrebbe essere affidato l'incarico per una maxi-consulenza. A quanto si apprende, il vice ispettore della polizia Marco Neri e l'agente Francesco D'Onofrio, i poliziotti che hanno riportato le ustioni più gravi nell'esplosione, saranno sottoposti a intervento chirurgico per ricostruire le parti del corpo ustionate. I due poliziotti sono ricoverati nel reparto di chirurgia del Policlinico Umberto I. [email protected] (Web Info)