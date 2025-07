Esulta come Cristiano Ronaldo ma si fa male

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Segna, esulta come Cristiano Ronaldo e si infortuna gravemente. Succede in Brasile durante il match tra Gremio Prudente e Monte Azul. Al 78', Kelsey si presenta su dischetto per calciare un rigore: gol dell'1-1 e match in parità. Kelsey decide di celebrare il gol con l'esultanza resa celebre da CR7. Come Ronaldo, il giocatore del Gremio Prudente salta per effettuare una piroetta a mezz'aria e chiudere lo show con l'urlo 'Siuuuu' al momento dell'atterraggio. Kelsey però non completa l'esecuzione in maniera perfetta: il giocatore ricade male a terra, il ginocchio sinistro cede e arriva un grave infortunio: si parla di lesione del legamento crociato. [email protected] (Web Info)