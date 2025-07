Ferrero compra Kellogg per 3,1 miliardi di dollari, ecco l’accordo

(Adnkronos) - Il gruppo Ferrero e Wk Kellogg co hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Ferrero ha accettato di acquisire Wk Kellogg Co, per 23 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. Lo comunica la società in una nota. L'acquisizione, che include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell'iconico portafoglio di cereali per la colazione di Wk Kellogg negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, ''fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero e amplia la portata dell'azienda in più occasioni di consumo con marchi rinomati e amati e una forte rilevanza per i consumatori'', si legge nel comunicato. Secondo i termini dell'accordo, Ferrero acquisirà l'intero capitale azionario in circolazione di Wk Kellogg co per 23 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. Al completamento dell'operazione, le azioni ordinarie di Wk Kellogg co non saranno più negoziate alla borsa di New York e la società diventerà una controllata al 100% di Ferrero. L'accordo è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Wk Kellogg. Questa transazione, si spiega nella nota, ''rappresenta un altro capitolo della collaudata strategia di Ferrero di acquisire, investire e far crescere marchi iconici, continuando a migliorare la propria presenza e l'offerta di prodotti in Nord America. Grazie a questa forte crescita, Ferrero e le sue affiliate contano attualmente in Nord America oltre 14.000 dipendenti in 22 stabilimenti e 11 uffici''. Il portfolio nordamericano include Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher, oltre a marchi americani iconici come Butterfinger, Keebler e Famous Amos. Include inoltre marchi di dolciumi come Jelly Belly, Nerds e Trolli, nonché marchi di surgelati come Blue Bunny, Bomb Pop e Halo Top. "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Wk Kellogg co nel gruppo Ferrero. Questa è più di una semplice acquisizione: rappresenta l'unione di due aziende, entrambe con una gloriosa tradizione e generazioni di consumatori fedeli", ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero. Per Gary Pilnick , amministratore delegato di Wk Kellogg co questa transazione ''massimizza il valore per i nostri azionisti e consente a Wk Kellogg co di scrivere il prossimo capitolo della storica eredità della nostra azienda". ''L'ingresso in Ferrero fornirà a Wk Kellogg co maggiori risorse e maggiore flessibilità per far crescere i nostri marchi iconici in questo mercato competitivo e dinamico'', ha aggiunto. [email protected] (Web Info)