Finals a Torino anche nel 2026, l’annuncio del presidente Fitp Binaghi

(Adnkronos) - Le Atp Finals restano a Torino. Ad annunciare la notizia oggi, giovedì 17 luglio, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi: "La notizia, sebbene non sia completamente soddisfacente per il sindaco Lo Russo, è che sono stato autorizzato dalle Atp a dire che, se rimangono in Italia, anche nel 2026 le Nitto Atp Finals si disputeranno a Torino", ha detto in occasione della presentazione del masterplan dell’edizione 2025 della kermesse che si è svolta nel capoluogo piemontese. "È un momento incredibile per tutti gli italiani, per me un po’ meno. Ci sono una serie di problemi che è quasi normale accadano, di cui è giusto io mi faccia carico. Speriamo di risolverli velocemente, in modo tale da poter continuare a far sognare gli italiani anche nel medio lungo periodo. Da parte nostra c’è disponibilità per tenerle in Italia, che non è banale. Poi affronteremo tutti gli altri problemi", ha spiegato Binaghi. "Ce la metteremo tutta. Si parla di problemi amministrativi che noi dobbiamo affrontare per cercare di dare continuità a questo meraviglioso periodo del tennis italiano. Vogliamo continuare a far sognare gli italiani, però i problemi non li ha solo Sinner in campo, nel nostro piccolo ogni tanto anche noi ne dobbiamo affrontare", ha continuato Binaghi, "dispiace che questo sia successo nel momento più bello della storia del tennis italiano. Voi ve lo state godendo, io un po' meno". [email protected] (Web Info)