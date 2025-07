Giorgio Armani compie oggi 91 anni, il messaggio dopo il ricovero

(Adnkronos) - Giorgio Armani compie oggi, venerdì 11 luglio, 91 anni. Lo stilista piacentino ha condiviso sui social una lettera per ringraziare personalmente tutti coloro che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza durante il periodo di convalescenza, dopo il suo ricovero in ospedale. "In queste ultime settimane ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l’affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali", scrive Armani nel suo messaggio. "Nel giorno del mio novantunesimo compleanno, desidero ringraziare tutti voi per la vicinanza che mi avete dimostrato. Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta. Grazie di cuore, ci rivediamo a settembre", ha concluso lo stilista, che ha dovuto rinunciare a salutare il suo pubblico alle due sfilate uomo di Emporio e Giorgio Armani, a Milano e a Parigi. [email protected] (Web Info)