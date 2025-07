Giornata dell’orgasmo, 5 libri per accendere il desiderio

(Adnkronos) - Il desiderio sessuale si può accendere anche pagina dopo pagina. Alcune storie non si leggono soltanto, ma accendono l'immaginario, si vivono e si percepiscono sulla pelle. Per questo, in occasione del National Orgasm Day - la Giornata dedicata all'orgasmo che si celebra in tutto il mondo oggi, 31 luglio - arrivano consigli di lettura per risvegliare la passione tra le righe. Rakuten Kobo, rivenditore di libri digitali a livello mondiale, suggerisce 5 titoli per esplorare il lato più audace e coinvolgente della letteratura contemporanea. Che si tratti di un amore proibito, di un incontro casuale destinato a cambiare tutto o di una tensione che esplode solo all’ultima pagina, ecco i cinque titoli capaci di accendere il desiderio: 'Twisted hate' di Ana Huang (un’appassionante storia d’amore in cui l’odio si trasforma in attrazione irresistibile, perfetta per chi ama il trope 'enemies to lovers); 'The rivals' di Vi Keeland (un romanzo piccante e ad alta tensione in cui gli eredi di due famiglie rivali si contendono un hotel di lusso... e molto di più; 'House of pain' di Naike Ror (un successo di self-publishing che esplora il lato oscuro della bellezza e di come quest’ultima possa diventare una prigione anziché un privilegio); 'Nero come il nostro amore' di Kate Stewart (un viaggio alla scoperta di passioni e avventure al limite, un ottovolante di sentimenti e intrighi che divampano come un incendio indomabile; 'Burning Up. Anime in fiamme' di Claudia Castiello (una storia romantica in cui l’odio brucia più dell’amore e l’incompatibilità è solo l’inizio di un’attrazione esplosiva). Tra i cinque libri consigliati c'è anche l'autrice italiana Claudia Castiello, con il suo 'Burning Up. Anime in fiamme', edito da Newton Compton. "Sono rimasta piacevolmente sorpresa che un mio libro compaia in una classifica dei cinque titoli più capaci di accendere il desiderio. Non me lo aspettavo", commenta all'Adnkronos. Il libro di Castiello, scrittrice sarda classe 1994, è un contemporary romance che si concentra sulla dinamica tra due personaggi agli antipodi: Eleanor e Hunter, che inizialmente si detestano ma, quando si trovano a dover lavorare fianco a fianco, la passione si accende dando vita a una storia d’amore irresistibile, piccante e irriverente. Alla domanda su quale sia il segreto, in un romanzo, per 'accendere il desiderio' senza mai scadere nella volgarità, Castiello risponde: "Credo che la definizione di 'volgare' sia strettamente personale e diversa per ognuno di noi. Tuttavia, probabilmente sta tutto nell’emotività della scena, nella tensione e nel legame che si crea tra i protagonisti del romanzo, sia prima sia dopo l’atto sessuale. L’elettricità che scorre tra di loro - sottolinea - anche quando non c’è alcun contatto fisico è ciò che accende il desiderio. Quando c’è questo, per me personalmente, la volgarità non si manifesta. Ecco, forse è ciò che avviene prima o dopo l’atto a dare al lettore – sempre secondo i suoi gusti personali – gli strumenti per definire quelle scene volgari o meno". Claudia Castiello si dice "assolutamente" favorevole a celebrare una Giornata dell'orgasmo. "Il piacere è ancora considerato un tabù per molti, ma non dovrebbe esserlo - afferma -. Bisognerebbe parlarne senza vergogna, perché non c’è niente di sbagliato nel desiderarlo. Non è qualcosa da nascondere, ma da celebrare. E parlarne apertamente - e celebrarlo - può creare consapevolezza, e allo stesso tempo abbattere quei muri che tutt’oggi persistono". Infine, sui giovani e la sessualità, la scrittrice sostiene come "purtroppo hanno ancora poco spazio per sentirsi ascoltati veramente riguardo a questo argomento. Sono profondamente convinta che creare dialoghi sani sia importantissimo per ricordare loro che il sesso è una scoperta di se stessi, di cosa piace e cosa invece no. E non c’è nulla di cui vergognarsi", conclude. [email protected] (Web Info)