Giovani, Pratolongo (Heineken Italia): “Oggi vince la socialità fisica su quella virtuale”

(Adnkronos) - "La società è cambiata negli ultimi anni a causa delle iper connessioni, a causa della tecnologia, a causa di molti mutamenti sociali. Dalla ricerca condotta con AstraRicerche emerge un punto chiaro: vince la socialità fisica su quella virtuale". Riassume così Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di Heineken Italia, il dato più significativo emerso dall'indagine condotta nell'ambito della campagna Together per esplorare come Gen Z e Millennials vivono oggi la socialità. Una ricerca che evidenzia una crescente voglia di riscoprire il valore dei momenti condivisi dal vivo per il 76,5% del campione intervistato. "C'è un desiderio di verità, di spontaneità e di informalità nelle connessioni - commenta Pratolongo - e questo si raggiunge quando ci si congiunge, quando si sta insieme e non davanti a uno schermo - specifica - In Heineken abbiamo un purpose: creare il piacere di stare insieme per ispirare un mondo migliore. La togetherness, lo stare insieme nelle connessioni è il nostro territorio". Tra gli intervistati, quasi l'80% di Gen Z e Millennials indica la birra quale presenza ricorrente nei propri momenti trascorsi con gli amici. In generale, per il 55% "dei giovani adulti fra i 18 e i 45 anni, il desiderio più importante è mangiare e bere insieme, quindi la convivialità - evidenzia Pratolongo - All'interno di questo contesto la birra è un po' la regina indiscussa, perché ogni tanto facilita le connessioni e in alcuni casi, le migliora anche", conclude.