Harry e il viaggio in Angola, tabloid Uk all’attacco: “Imitatore di Diana”

(Adnkronos) - Il principe ''Harry ci riprova, l'imitatore''. E con il suo viaggio in Angola, per rilanciare la campagna contro le mine, ''finge di essere Diana'', camminando negli stessi luoghi percorsi dalla principessa per sensibilizzare rispetto agli ordigni inesplosi rimasti dalla guerra civile che si è conclusa nel 2022. ' 'Ma quanto ancora tirerà fuori la carta di sua mamma?'', lo attacca il Daily Mail, secondo cui Harry si è fatto ritrarre ''con una espressione cupa da zona di guerra di Hollywood''. Ventotto anni dopo il celebre appello di Diana contro le mine antiuomo in Angola, Harry aveva ancora ''l'ombra del bambino in lutto, la cui vita è stata spazzata via dalla morte della madre''. A beneficiare del suo viaggio in Angola, il terzo, è sicuramente la Halo Trust, ente benefico che necessita di sostegno di fondi. Ma, si chiede il Daily Mail, ''quante volte Harry tirerà fuori dalla tasca la carta della mamma?''. E ''non c'è da stupirsi - prosegue il giornale - se molti di noi alzano le sopracciglia e pensano: 'Oddio, ci risiamo'. E' tutto così performativo, così imitativo, così spettacolare''. Da quando ha lasciato il Regno Unito nel 2020, Harry ha spesso affermato di volere una nuova vita. Eppure, scrive la giornalista Jan Moir, ''come un piromane che non resiste alla tentazione di tornare sulla scena dell'incendio si intromette costantemente nella sua vecchia vita, riaffiorando tra le braci agrodolci del ricordo''. E questo perché, forse, ''dopo cinque anni di tentativi di affermarsi come personaggio di spicco e grande filantropo in America, la sua vecchia vita e la sua identità reale sono ancora tutto ciò che ha una qualche risonanza internazionale''.