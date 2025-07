Incidente su SS16 a Mola di Bari, auto contro van: morta 33enne incinta

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Una donna di 33 anni, incinta, è morta in un grave incidente avvenuto nella notte tra sabato 26 luglio e domenica 27 sulla statale 16 in direzione Brindisi, all'altezza di Mola di Bari. La vittima, che era di Ortona (Chieti), era alla guida di un'auto che si è scontrata con un van. L'uomo che si trovava in auto con lei, un 30enne, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari. A bordo della Fiat Punto anche una donna di 29 anni anche lei finita in ospedale a Monopoli. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri. Sull'altro mezzo, un furgone Mercedes, a noleggio con conducente, guidata da un 59enne di Bari, c'erano tre turisti ucraini, tra cui un bambino di 9 anni, tutti rimasti feriti. [email protected] (Web Info)