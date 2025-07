iPhone 17 Pro, blu e arancio tra i nuovi colori

(Adnkronos) - Un nuovo set di immagini trapelate anticipa le possibili varianti cromatiche della prossima linea iPhone 17, con un dettaglio che ha già attirato l’attenzione degli appassionati: una tonalità arancione particolarmente vivace riservata ai modelli Pro e Pro Max. Le fotografie, condivise dal noto leaker Sonny Dickson, ritraggono delle unità dummy, ovvero modelli non funzionanti utilizzati a fini dimostrativi o per la produzione di accessori, che mostrano in anteprima le scelte estetiche previste da Apple per il 2025. Sebbene i colori finali dei dispositivi possano differire da quelli osservati nei prototipi, la presenza di un’opzione così audace come l’arancione rappresenta una deviazione marcata rispetto alla gamma cromatica tradizionalmente più sobria dei modelli Pro. Negli ultimi anni Apple ha infatti mantenuto per questa linea un approccio più contenuto, puntando su sfumature eleganti come grafite, argento, oro e blu notte. L’adozione di una tinta più accesa potrebbe indicare un cambio di rotta nel design, forse per differenziare ulteriormente i Pro rispetto ai modelli base. L’indiscrezione si inserisce nel contesto di un flusso continuo di anticipazioni sull’iPhone 17, che a diversi mesi dal lancio ufficiale previsto per settembre 2025 è già al centro di un acceso interesse. Nella giornata precedente, un altro video diffuso da un leaker meno accreditato aveva mostrato finiture simili per la linea Pro, accompagnate anche da un modello in grigio. Tuttavia, quell’anteprima ha sollevato dubbi in merito all’autenticità delle immagini, in parte a causa di segnali riconducibili alla generazione tramite intelligenza artificiale. Per questo motivo, gli scatti pubblicati da Dickson sono attualmente considerati più affidabili, sebbene – come sempre in questi casi – restino da confermare ufficialmente. La scelta di introdurre una colorazione così visibile potrebbe rispondere a una strategia commerciale volta a rendere l’iPhone 17 Pro immediatamente riconoscibile, oppure rappresentare una sperimentazione limitata a una variante speciale, come già accaduto in passato con edizioni stagionali o regionali. In attesa di conferme ufficiali da parte di Apple, resta da vedere se l’arancione rimarrà parte dell’offerta definitiva o se si tratterà soltanto di un’opzione valutata nei prototipi iniziali. [email protected] (Web Info)