Islanda, erutta vulcano Sundhnukur: evacuati abitanti Grindavik dopo 130 scosse sismiche

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - E' in corso un'eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur, in Islanda, per la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021. Gli agenti di polizia hanno deciso di evacuare gli abitanti del villaggio di Grindavik dopo che a Svartsengi, nella penisola di Reykjavik, sono state registrate oltre 130 scosse sismiche. Evacuati anche i turisti che si trovavano nel campeggio di Grindavik e quelli che erano nella Laguna Blu. Gli esperti dell'ufficio meteorologico islandese sono in viaggio per ispezionare l'eruzione con un elicottero della guardia costiera, riporta Visir. Al momento la situazione non è considerata pericolosa. Minney Sigurdardottir dell'ufficio meteorologico islandese ha dichiarato a Rub che gli unici problemi potrebbero derivare da una eruzione prolungata che potrebbe portare le colate laviche a danneggiare la città di Grindavík. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)