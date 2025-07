Jeep Avenger oltre quota 200.000: un successo da record nei B-SUV

(Adnkronos) - Con oltre 200.000 ordini raccolti a partire dal debutto, Jeep Avenger si è affermata come protagonista assoluta nel segmento B-SUV europeo. Progettata in Italia, precisamente a Torino, questa compatta ha rapidamente scalato le classifiche: nei primi sei mesi dell’anno si è posizionata come B-SUV più venduto nel continente con una quota del 10,9%, primo SUV in assoluto con oltre il 5,6% e leader tra i B-SUV 100% elettrici con il 21,4%. La Jeep Avenger è il primo SUV a batteria del marchio, pensato specificamente per le esigenze della mobilità europea. La sua proposta, versatile e adatta a ogni stile di vita moderno, unisce la praticità urbana all’inconfondibile attitudine off-road tipica di Jeep. Fin dal lancio nel 2023, il modello ha rappresentato un punto di svolta nella strategia di elettrificazione, rendendo l’offerta Jeep più ampia e accessibile anche grazie all’introduzione delle motorizzazioni a benzina e ibride. Il recente arrivo della versione 4xe a trazione integrale ha rafforzato ulteriormente il posizionamento di Avenger. Questa configurazione porta in dote performance elevate sia su strada che in fuoristrada, offrendo a chi guida un livello di libertà superiore, da sempre marchio di fabbrica del brand. La gamma 4xe si distingue anche per l’esclusiva North Face Edition, realizzata in soli 4.806 esemplari: una serie limitata nata dalla collaborazione con il celebre brand outdoor, che unisce materiali resistenti, dettagli ispirati alla topografia alpina e dotazioni pensate per affrontare i percorsi più impegnativi. Il successo commerciale è accompagnato da risultati importanti anche sul fronte dell’immagine. Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha dichiarato che il superamento dei 200.000 ordini è frutto di una strategia basata su una gamma articolata, un’identità visiva potente e una comunicazione efficace. [email protected] (Web Info)