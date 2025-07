Kate Middleton a sorpresa: la principessa torna a Wimbledon

(Adnkronos) - Kate Middleton a Wimbledon 2025. La 'patrona reale', dello Slam londinese si è presentata oggi, sabato 12 luglio, sugli spalti del Centre Court in occasione della finale femminale tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek. La principessa del Galles, moglie del principe ed erede al trono William, si è presentata con un completo bianco, impreziosito da un fiocco viola, e si è seduta nel royal box, prendendosi gli applausi del pubblico e ricambiando il saluto. Per Kate si tratta del ritorno in un evento dopo il forfait al Royal Ascot, la celebre corsa di cavalli che in Inghilterra è uno degli eventi mondani dell'anno e che ha visto la presenza di William, oltre che re Carlo e la regina Camilla. La principessa di Galles sta cercando di trovare il giusto equilibrio tra gli impegni pubblici, la vita privata e le cure mediche, secondo fonti reali citate dalla Bbc. Kate infatti sta tornando gradualmente alla vita pubblica dopo la diagnosi di cancro dello scorso anno (ora in remissione) e solo qualche giorno fa ha visitato il V&A East Storehouse di Londra e poi ha partecipato al 'Trooping the Colour' con tutta la famiglia. L'ultima volta è stata vista in pubblico, mentre sorrideva e scherzava con altri reali, è stato durante l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, dove per la prima volta aveva vestito Dior, prima ancora Kate era apparsa durante la cerimonia dell'Order of the Garter a Windsor. [email protected] (Web Info)