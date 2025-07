Kia Italia investe sul futuro supportando Val.Te.Mo.

(Adnkronos) - Kia Italia prosegue nel proprio programma di CSR, supportando Val.Te.Mo nella promozione dello sviluppo sostenibile delle montagne attraverso la donazione di una Kia EV9 e di materiali tecnologici di ultima generazione per la connessione digitale, che saranno messi a disposizione del polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano. Grazie alla donazione di una Kia EV9, SUV 100% elettrico, Kia si impegna a garantire la possibilità di una mobilità sostenibile ai collaboratori di Val.Te.Mo, del polo Unimont. Val.Te.Mo emerge per i suoi progetti di innovazione, ricerca e divulgazione scientifica, facilitando il superamento delle criticità generate dalla complessità della mobilità in montagna. Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver donato a Val.Te.Mo. una nostra vettura 100% elettrica, per supportarla negli ordinari impegni e di averla dotata di strumentazione digitale di ultima generazione, contribuendo concretamente al progresso per lo sviluppo sostenibile: un impegno che rafforza il nostro sostegno al cambiamento e all’innovazione per le generazioni future” Sonia Visioli, Presidente di Val.Te.Mo. al riguardo dichiara “Grazie a Kia, Val.Te.Mo. potrà proseguire nella propria missione e spostarsi in modo sostenibile tutelando l’ambiente montano e coloro che qui vivono. La collaborazione con Kia dimostra che Val.Te.Mo. è in grado di interloquire anche ad alti livelli coinvolgendo grandi società che operano in tutto il mondo e che il territorio montano è oggetto di attenzione non solo da parte di chi ci vive ma è riconosciuto un bene universale.” [email protected] (Web Info)