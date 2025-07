La Casa Bianca non pubblicherà più il rapporto sui cambiamenti climatici

(Adnkronos) - L'amministrazione Trump non pubblicherà i rapporti sui cambiamenti climatici sul sito web della Nasa. Il Presidente americano, rivela Nbc News, ha adottato un'altra misura per rendere più difficile il reperimento di valutazioni scientifiche, obbligatorie per legge, su come il cambiamento climatico stia mettendo in pericolo la nazione e la sua popolazione. Il rapporto più recente, pubblicato nel 2023, aveva rilevato rischi per sicurezza, salute e i mezzi di sussistenza delle persone, specialmente delle comunità minoritarie, come i nativi americani, più esposte a rischi sproporzionati. Ma all'inizio di luglio i siti web ufficiali del governo che affrontavano valutazioni climatiche nazionali sono stati oscurati. La Casa Bianca aveva dichiarato che la Nasa avrebbe pubblicato i rapporti per ottemperare a una legge del 1990 ma, ieri, ha poi annunciato di aver abbandonato quei piani. "La Nasa non ha alcun obbligo legale di ospitare i dati di globalchange.gov", ha dichiarato Bethany Stevens, ufficio stampa Nasa. "Ciò significa che nessun dato proveniente dalla valutazione o dall'ufficio scientifico governativo che ha coordinato il lavoro sarà disponibile alla Nasa", ha aggiunto. "Questo documento è stato scritto per il popolo americano, pagato dai contribuenti, e contiene informazioni vitali di cui abbiamo bisogno per proteggerci in un clima che cambia, come dimostrano in modo così tragico e chiaro i disastri che continuano ad aumentare", ha affermato a Nbc News Katharine Hayhoe, climatologa della Texas Tech. John Holdren, ex consigliere scientifico della Casa Bianca guidata da Obama e climatologo ha accusato l'amministrazione Trump di aver mentito apertamente e da tempo: "Aveva intenzione di censurare o insabbiare i resoconti". ---internazionale/ [email protected] (Web Info)