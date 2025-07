Lunga fase di maltempo, dopo il caldo record ecco i nubifragi: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Una lunga fase di maltempo in arrivo sull'Italia dopo il caldo africano che ha soffocato la Penisola nelle scorse settimane. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 25 luglio, e per i giorni a venire. Previsioni che spiegano come dal Nord Europa stia per arrivare un profondo ciclone carico di temporali e venti forti che stravolgerà le condizioni atmosferiche con conseguenze dirette anche sul prossimo weekend. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’imminente fase di maltempo con serio rischio di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi. Negli ultimi giorni abbiamo sperimentato una delle fasi più roventi di questa prima parte d’Estate con temperature oltre i 44°C in particolare sulla Sicilia. E ora purtroppo rischiamo di pagare a caro prezzo questo eccesso di calore. L’aumento della temperatura atmosferica incrementa infatti la capacità dell’aria di trattenere vapore acqueo, e un’atmosfera calda e umida può essere considerata come un “carburante” ideale per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti. E infatti proprio da venerdì 25 luglio un possente ciclone, denominato Circe, affonderà dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo, riuscendo a sfondare anche in Italia. Proprio dallo scontro tra queste correnti fresche ed instabili in arrivo e l’aria molto calda e umida già presente sul nostro Paese si innescheranno delle pericolose celle temporalesche in grado di provocare precipitazioni anche a carattere di nubifragio specie sulle regioni del Centro Nord. Le condizioni si manterranno ancora molto instabili nel corso di Sabato 26 Luglio con la possibilità di locali grandinate in particolare su Alpi e Prealpi e vicine pianure del Nord Est; acquazzoni, seppur più localizzati, interesseranno anche Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Domenica 27 Luglio il ciclone si allontanerà velocemente dall'Italia. Da segnalare, tuttavia, un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con raffiche burrascose di Maestrale ad oltre 60 km/h in particolare sulla Sardegna e su tutto il medio e basso Tirreno. Queste correnti faranno crollare le temperature su buona parte dell'Italia, con i valori che si porteranno addirittura fin sotto la media del periodo su buona parte delle regioni. Al Sud e sulla Sicilia ci aspettiamo circa 10/15°C in meno rispetto alle temperature attuali entro la giornata di Domenica. Venerdì 25. Al Nord: piogge e locali temporali alternati a schiarite. Al Centro: sole e caldo, qualche rovescio in Toscana. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 42-44°C. Sabato 26. Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: temporali alternati a pause soleggiate, specie su Marche e Appennini. Al Sud: sole e ancora caldo. Domenica 27. Al Nord: temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: prevalenza di sole, qualche rovescio su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole. Tendenza: intensa ondata di maltempo per l’arrivo di un nuovo ciclone con temporali e grandinate a partire dalle regioni del Centro Nord. Forti venti di burrasca lungo le coste. [email protected] (Web Info)