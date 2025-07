Maltempo a Roma, voli dirottati e ritardi all’aeroporto di Fiumicino

(Adnkronos) - Disagi all'aeroporto di Fiumicino per il forte nubifragio che si è abbattuto oggi domenica 13 luglio su Roma e nei dintorni della Capitale. "A causa delle attuali condizioni meteorologiche avverse, ci sono state limitazioni di traffico aereo: alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all'aeroporto di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali", in altri casi ancora si sono registrati "decine ritardi più o meno consistenti, che si sono accumulati nel corso della giornata". E' quanto si apprende da fonti aeroportuali precisando che sono stati "16 i voli dirottati su altri scali, per scelta del comandante o della torre di controllo". Le compagnie valuteranno se far ripartire i voli verso Fiumicino ora che la situazione è in rapido miglioramento, o farli arrivare via terra, o assistere in loco. Adr, da parte sua, ha dato supporto agli handler per l'assistenza passeggeri per conto della compagnia. Da questa mattina sugli schermi in aeroporto, sui social adr e sulla chatbot adr è comparso l'avviso: "Si informa che, a causa delle attuali condizioni meteorologiche avverse, alcuni voli potrebbero subire ritardi. Si consiglia ai passeggeri di rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento per verificare lo stato del proprio volo". [email protected] (Web Info)