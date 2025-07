Medolla, dal sodalizio delle due cugine Isabella e Valentina Ganzerli nasce il Polistudio Talea

In via Statale 109 ha aperto il Polistudio Talea, un nuovo centro dedicato alla salute e al benessere, nato dalla collaborazione tra le cugine Isabella Ganzerli (osteopata e fisioterapista) e Valentina Ganzerli (logopedista). Il progetto è pensato per accogliere adulti, bambini e famiglie in percorsi di cura personalizzati e multidisciplinari.

Il nome Talea è stato scelto per il suo significato simbolico: proprio come una talea è un frammento di pianta da cui nasce nuova vita, il centro vuole rappresentare un luogo di ripartenza, rigenerazione e crescita consapevole. Un ambiente in cui prendersi cura di sé, con il giusto tempo e supporto.

Il Polistudio Talea offre: