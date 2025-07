Milano, incendio in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Una persona dalle generalità ancora ignote è morta nella notte tra martedì e mercoledì a causa di un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Fogagnolo 130, a Sesto San Giovanni. Intorno alle 3.40 una delle stanze dell'appartamento al piano terra ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a far evacuare l'edificio e a bonificare l'area. Le famiglie sono rientrate in mattinata negli appartamenti. Sul posto 118 e polizia scientifica per i rilievi. [email protected] (Web Info)