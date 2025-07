Mondiale club, Psg-Real Madrid 4-0: francesi in finale

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Il Psg travolge il Real Madrid per 4-0 nella semifinale del Mondiale per club e vola in finale: domenica affronterà il Chelsea nell'atto conclusivo del torneo in corso negli Stati Uniti. In semifinale, la formazione vincitrice della Champions League domina con un avvio che stordisce i blancos. Fabian Ruiz sblocca il risultato al 6', Dembele raddoppia al 9' e ancora Fabian Ruiz cala il tris al 24'. Il Psg completa il poker all'87' con Ramos. [email protected] (Web Info)