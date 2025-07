MotoGp Repubblica Ceca, Bagnaia in pole davanti a Marc Marquez e Quartararo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position nel Gp della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Per il pilota ufficiale Ducati si tratta della prima partenza al palo della stagione, la 25sima della carriera in top class. Il piemontese ha girato in 1'52"303 precedendo lo spagnolo Marc Marquez (+0"219), suo compagno di squadra, scivolato nell'ultimo tentativo quando stava migliorando il suo tempo e il francese della Yamaha Fabio Quartararo (+0"305). Quarto posto per Marco Bezzecchi +0"341) con l'Aprilia che si è lasciato alle spalle gli spagnoli Joan Mir (+0"460) con la Honda, Raul Fernandez (+0"493), suo compagno di marca, Pedro Acosta (+0"527) con la Ktm e Alex Marquez (+0"547) con la Ducati del team Gresini. Dodicesimo tempo a oltre un secondo per lo spagnolo dell'Aprilia Jorge Martin al rientro dopo tre mesi. Alle 15 si torna in pista per la gara sprint. [email protected] (Web Info)