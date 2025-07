Musetti-Michelsen: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo a Toronto. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 31 luglio, lo statunitense Alex Michelsen, numero 34 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 canadese, dopo aver eliminato al secondo l'australiano James Duckworth in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. L'azzurro continua quindi a prendere confidenza con il cemento nord americano per preparare gli US Open, ultimo Slam della stagione, dopo l'infortunio subito in semifinale al Roland Garros e l'eliminazione al primo turno di Wimbledon. La sfida tra Musetti e Michelsen è in programma oggi, giovedì 31 luglio, alle ore 18.30. I due non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Toronto che sarà dunque il loro primo match. Musetti-Michelsen al Masters 1000 di Toronto sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e NOW. [email protected] (Web Info)