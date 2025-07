Musica, le Divas inaugurano la settimana romana di ‘Dolce & Gabbana’

(Adnkronos) - L'atmosfera magica e senza tempo della 'Dolce Vita' prenderà vita a Roma in occasione della settimana di eventi di Dolce & Gabbana, che verranno inaugurati in via Veneto il 12 luglio alle 21 dall' esibizione de Le Divas - Italian Sopranos. Il quartetto crossover femminile, riconosciuto a livello internazionale, aprirà i festeggiamenti con un concerto in cui interpreterà le colonne sonore più amate. La serata, interamente dedicata al fascino intramontabile della 'Dolce Vita', evocando le atmosfere di via Veneto e le icone del cinema che l'hanno resa leggendaria, vedrà Le Divas proporre un repertorio selezionato di musiche da film. Protagonisti indiscussi saranno i capolavori di maestri della composizione cinematografica come Nino Rota ed Ennio Morricone, le cui melodie hanno scolpito l'immaginario collettivo e rappresentano il cuore pulsante del cinema italiano. L'evento si inserisce nel contesto della 'Dolce&Gabbana Alta Moda Roma 2025', una serie di appuntamenti esclusivi che si terranno a Roma dal 12 al 16 luglio 2025 in luoghi iconici della Capitale come Castel Sant'Angelo, Villa Adriana a Tivoli, Ponte Sant'Angelo e Via Vittorio Veneto. L'evento si preannuncia come un momento clou della settimana di Dolce & Gabbana, unendo l'alta moda alla grande musica in una cornice che celebra l'eleganza e il glamour senza tempo di Roma. Le Divas - Italian Sopranos, nate nel 2018, si sono distinte in tutto il mondo per la loro capacità di fondere la lirica con l'innovazione, infondendo nuova vita e profondità emotiva a brani iconici. Il quartetto ha calcato i palcoscenici più prestigiosi a livello globale e ha collaborato per oltre sette anni con il maestro Andrea Bocelli, consolidando la propria fama come uno dei primi quartetti crossover femminili al mondo. Il gruppo è anche in uscita con un nuovo album con la Banda della Polizia di Stato dedicato al maestro Ennio Morricone. [email protected] (Web Info)