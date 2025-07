Napoli-Catanzaro: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Seconda amichevole precampionato per il Napoli di Antonio Conte. Oggi, sabato 26 luglio, i campioni d'Italia affrontano il Catanzaro a Dimaro, per chiudere il ritiro contro i calabresi, guidati dal nuovo tecnico Alberto Aquilani. Gli azzurri partiranno in seguito per l'Abruzzo, per svolgere a Castel di Sangro la seconda parte della preparazione dal 30 luglio al 14 agosto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco la probabile formazione del Napoli per l'amichevole contro il Catanzaro. Calcio d'inizio alle 18, allo stadio comunale di Carciato (Dimaro): Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. All. Conte. Napoli-Catanzaro sarà visibile in pay per view, a 9,99 euro, scaricando l'app di Dazn su una smart tv compatibile o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il Tim Vision Box. Sfida disponibile, sempre in pay per view a 9,99 euro, anche su Sky Primafila e scaricando l'app di OneFootball, e in streaming sull'app di Dazn e Sky Go. [email protected] (Web Info)