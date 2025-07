Open Arms, procura impugna sentenza assoluzione Salvini: ricorso in Cassazione

(Adnkronos) - La procura di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, assolto lo scorso dicembre dall'accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms. I magistrati hanno depositato il ricorso in Corte di Cassazione contro la sentenza. La Procura ha deciso di fare il "ricorso per saltum" per evitare il giudizio di appello e ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte.  "Il Tribunale di Palermo è incorso nel medesimo 'errore di prospettiva' riscontrato nel similare caso della motonave Diciotti", quanto scrive la procura di Palermo nel ricorso. "Le sezioni unite della Cassazione nell'ordinanza citata- scrivono i pm - i giudici hanno sottolineato che i giudici di merito si erano limitati al vaglio della normativa sugli eventi Sar, quando erano 'tuttavia i connessi profili legati alla violazione della libertà personale dei migranti a segnare più propriamente la prospettiva nella quale occorre valutare la fattispecie'". Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms "perché il fatto non sussiste" il 20 dicembre 2024 scorso dai giudici a Palermo al termine del processo di primo grado. Il Tribunale, dopo otto ore di camera di Consiglio, ha assolto il ministro dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo i giudici, "l’assegnazione del Pos (place of safety) non spettava all’Italia", e di conseguenza a Matteo Salvini, mentre Open Arms sbagliò a restare in “ostinata attesa” di un porto sicuro nel nostro Paese. Per questo i giudici hanno assolto il leader della Lega, non senza intervenire su alcuni argomenti: il divieto di ingresso in acque italiane era illegittimo, strumentale e basato su “mere congetture”. Non solo, la logica del concedere il Pos solo dopo aver ottenuto dagli altri paesi europei un accordo per la redistribuzione adottata dal governo Conte Uno e quindi anche da Salvini, non si basa su nessuna normativa e per questo “quanto meno opinabile”. Il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per i fatti accaduti nel 2019: da ministro dell'Interno aveva infatti negato lo sbarco per diciannove giorni a 147 migranti, tra cui 27 minori, soccorsi in tre distinte operazioni dalla ong spagnola Open Arms. L'accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni di carcere. [email protected] (Web Info)