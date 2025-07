Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza insieme, la foto di famiglia dopo la separazione

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Orlando Bloom e Katy Perry di nuovo insieme. Dopo l'annuncio della separazione, nelle ultime ore l'attore britannico ha condiviso degli scatti sui social che lo ritraggono in vacanza in Italia insieme alla cantautrice statunitense. Con un carosello di foto postato su Instagram, Orlando Bloom ha fatto sapere pubblicamente di aver trascorso alcuni giorni in vacanza insieme a, ormai, l'ex compagna e la figlia Daisy di 4 anni. La foto di famiglia ha subito riacceso la speranza tra i fan. Un’uscita pubblica inaspettata, infatti, che arriva a pochi giorni dalla diffusione del comunicato congiunto in cui i rappresentanti dei due artisti confermavano la fine della loro relazione. Secondo quanto riportato nel comunicato, la decisione di separarsi arriva dopo "mesi di cambiamenti nella loro relazione, con l'intento di concentrarsi sulla co-genitorialità". Ma nonostante la rottura e pur scegliendo strade diverse, Katy e Orlando hanno sottolineato l'impegno a rimanere uniti come genitori. Ecco spiegato il motivo della vacanza insieme: l'attore e la cantante continueranno a mostrarsi uniti come famiglia, coltivando con amore, stabilità e rispetto reciproco la crescita di Daisy. [email protected] (Web Info)