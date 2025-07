Panatta chiede l’aiuto dei social per il compleanno di Bertolucci: “Farò un post micidiale”

(Adnkronos) - Adriano Panatta si prepara (a modo suo) a fare gli auguri di compleanno a Paolo Bertolucci. "Il 3 agosto il nostro amico Paolo Bertolucci compie 73 anni e io logicamente sarò presente con post micidiale… Nel frattempo se qualcuno vuole mandarmi qualche idea, ma solo perculante mi raccomando, io sono qua" ha scritto Panatta su X, invitando i suoi follower a fornire qualche spunto interessante per festeggiare (con ironia) il compagno di tante battaglie con la maglia azzurra. Gli ex campioni, oggi opinionisti di punta del tennis italiano, stanno allietando le proprie vacanze prendendosi in giro sui social a suon di fotomontaggi creati con l'intelligenza artificiale. L'ultimo capitolo era arrivato pochi giorni fa sul profilo X di Panatta, che aveva creato un Bertolucci in versione Bacco. Bertolucci era stato raffigurato come il dio del vino, nel più classico dei vestiti degli antichi greci, con un calice di vino: "Io non so più come fare con quest’uomo…aiutatemi!!!", aveva scritto Panatta pubblicando la foto. Bertolucci aveva risposto postando un suo video a una festa: "Alla faccia di Panatta". La 'guerra' social tra i due era iniziata qualche settimana fa con gli auguri di buon compleanno di Bertolucci a Panatta. Bertolucci aveva raffigurato l'amico in compagnia di attempate signore, definite "alcune delle sue ex". Ora, per il compleanno di Bertolucci, la sfida aspetta un nuovo capitolo. [email protected] (Web Info)