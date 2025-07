Panatta, nuovo sfottò a Bertolucci in versione... bagnino

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Adriano Panatta continua a 'sfottere' Paolo Bertolucci. L'ex tennista ha pubblicato oggi, giovedì 17 luglio, l'ennesimo tweet che ritrae il compagno di squadra di Davis in un ruolo piuttosto inusuale, per usare un eufemismo. Grazie all'intelligenza artificiale infatti, Panatta ha creato una foto di Berolucci versione bagnino in piedi su un pattino di salvataggio con tanto di completo rosso e braccioli: "Nuovo uomo immagine di Forte dei Marmi…", ha scritto Panatta a corredo della foto. La foto, pubblicata su X, è soltanto l'ultimo capitolo della 'sfida' a suon di intelligenza artificiale tra i due. La 'faida' negli ultimi giorni è stata innescata dagli auguri di buon compleanno a Panatta. Bertolucci ha raffigurato l'amico tra un gruppo di attempate signore, "alcune delle sue ex". La risposta è stata ipercalorica: Bertolucci a dieta, tra una marea di bombe alla crema. Infine, tra un'esultanza e l'altra per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, Panatta ha creato il Bertolucci "carotone-boy", ovvero l'amico con addosso il classico costume da carota tipico dei Carota Boys, i tifosi più appassionati del tennista azzurro. [email protected] (Web Info)