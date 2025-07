Paura Platini, ladri in casa e diversi trofei rubati

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Furto con scasso nella casa dell'ex calciatore e presidente della Uefa Michel Platini a Cassis, vicino alle Bocche del Rodano, dove sono stati rubati diversi trofei. Platini era in casa al momento del furto ed è stato svegliato all'alba da rumori provenienti dal giardino. Fisicamente sta bene ed è riuscito a mettere in fuga i ladri, che però avevano già rubato una ventina di trofei sportivi. Lo riporta Rtl News. L'ammontare totale dei danni non è ancora stato quantificato. La procura di Marsiglia ha aperto un'inchiesta per furto con scasso aggravato. [email protected] (Web Info)