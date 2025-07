Pavia, ragazzo di 16 anni caduto nel Po: in corso le ricerche

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 16 anni visto inabissarsi mercoledì pomeriggio nel fiume Po e non più riemerso. Come si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco, è accaduto in località Ponte della Becca, nel comune di Linarolo (Pavia). Sul posto sono attualmente impegnati specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Piemonte. [email protected] (Web Info)