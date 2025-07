Pechino cita il ‘modello Labubu’ per rilanciare l’economia cinese

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Il 'modello Labubu' per rilanciare l'economia cinese. E' questa l'idea lanciata dal ministro del Commercio di Pechino Wang Wentao, che prende esempio dai pupazzetti "in grado di conquistare il mondo". L'economia cinese "continua a trovarsi di fronte a una situazione molto grave e complessa", ha ammesso infatti il ministro, citando "l'instabilità e l'incertezza dei cambiamenti globali" ma assicurando che il Paese ha "gli strumenti" per evitare il rallentamento economico nel secondo semestre dell'anno anticipato da alcune analisi preoccupanti dallo stallo dei consumi interni, dalle pressioni deflazioniste e del persistente surplus commerciale con gli Usa. "Alcune delle nostre politiche porteranno nuove risposte", ha aggiunto, precisando che il governo sta operando "per stimolare ulteriormente i consumi" ed evidenziando il potenziale delle "nuove forme di consumo", come i pupazzetti Labubu fabbricati a Pechino, "esempio di nuove tendenze, mode e stili, in grado di conquistare il mondo", le parole del ministro. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)